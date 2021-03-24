السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل بتهمة استغلال الأطفال للتسول بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل باستغلال الأطفال فى أعمال التسول فى مدينة بدر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة ربة منزل، بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، بأن تعاملت فى أشخاص طبيعية، بأن قامت باستقبالهم وإيوائهم واستخدامهم، وقد تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما، بأن تعدت عليهم بالضرب محدثة ما بهم من إصابات، وهددتهم بالتعدى عليهم بالضرب مستغلة حالة ضعفهم لحداثة سنهم، وكون والدتهم مقيدة الحرية، وعدم رعاية والدهم لهم وحاجتهم للمأكل والملبس والمسكن، وكان التعامل بقصد استغلالهم فى التسول.