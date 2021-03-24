اليوم السابع
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الداخلية تضبط 13140 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:35 ص
الداخلية تضبط 13140 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (13140) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13050) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (90) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (630) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (169) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات  (1147) شيشة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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حوادث

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