اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الأمريكية: فتح سفارتنا فى ليبيا عند تحسن الوضع الأمنى

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:30 م
الخارجية الأمريكية: فتح سفارتنا فى ليبيا عند تحسن الوضع الأمنى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
طرابلس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن واشنطن تعتزم فتح السفارة الأمريكية فى ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمنى بذلك، وأضافت بورتر، فى تصريح، أوردته بوابة وسط الليبية، اليوم الأربعاء، "أنه جرى تعليق العمليات فى السفارة منذ عام 2014، لكن لدينا سفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يعمل من سفارتنا فى تونس، ويسافر إلى ليبيا بشكل دورى لحضور لقاءات هناك".

يذكر أنه فى 17 مارس الجارى، ردت بورترعلى تساؤل بشأن إمكانية إعادة السفير الأمريكى إلى طرابلس،بعد التقدم السياسى الذى حدث فى ليبيا، قائلا"ليس لدينا حاليًّا أى شئ قيد الإعداد.
 

 


امريكا

ليبيا

الخارجيه الامريكيه

سفاره امريكا فى ليبيا

سفير امريكا فى ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة