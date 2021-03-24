اليوم السابع
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الجنايات تستشهد بآيات من القرآن لحظة الحكم بإعدام سفاح الجيزة.. فيديو

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:28 م
الجنايات تستشهد بآيات من القرآن لحظة الحكم بإعدام سفاح الجيزة.. فيديو المتهم قذافي الشهير بسفاح الجيزة داخل المحكمة
كتب: كريم صبحى – مصطفى جابر

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ينشر "اليوم السابع"، نص منطوق حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عطية، بشأن إعدام قذافى فراج والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" في قضية قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف.
 
وجاء منطوق الحكم كالآتى:
 
"بسم الله الرحمن الرحيم، المتهم فراج قذافي عبد العاطي شيئا إدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، بقتله نفس المجنى عليه رضا محمد عبد اللطيف صديق عمره، والتي حرم الله قتلها إلا بالحق، وتصديقًا لقول الله سبحانه وتعالى" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" وتصديقًا لقول الله تعالى حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الأراء بإعدام المتهم قذافى فرج عبد العاطى عبد الغنى شنقًا فيما هو منسوب إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى لمحكمة المدنية المختصة.
 
 

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