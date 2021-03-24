التصديرى للصناعات الغذائية: 6 بعثات تجارية لزيادة الصادرات الفترة المقبلة أولها أوغندا

كتبت سماح لبيب

قال علاء الوكيل وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يبحث عقد 6 بعثات تجارية خلال الفترة المقبلة لبحث فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة تصدير الصناعات الغذائية إليها وتبدأ أولى البعثات إلى أوغندا فى منتصف مايو المقبل، ويليها بعثة تجارية إلى تنزانيا فى منتصف يونيو، ويليها مدغشقر والدول الأخرى التى نستهدف الوصول إليها، موضحا أن ظروف انتشار فيروس كورونا تعرقل بعض اللقاءات ونخاطب الدولة حاليا توفير التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا للوفود التى من المقرر سفرها للبعثات التجارية خلال الشهور المقبلة حتى نأمن من عدوى أى فرد من الوفود .

وجاء ذلك خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول الفرص التصديرية إلى كوت ديفوار عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع التمثيل التجارى، والتى تأتى ضمن سلسلة من الندوات المتتالية التى يعقدها المجلس لغزو الأسواق التصديرية حول العالم ودخول السلع المصرية بكميات كبيرة إليها، وتحقيق أهداف القيادة السياسية فى زيادة الصادرات المصرية.

وقال هيثم قاسم رئيس المكتب التجارى المصرى فى كوت ديفوار، إن كوت يفوار بها فرصة كبيرة لتواجد السلع المصرية هناك وهناك عدد كبير من المنافسين، خاصة وأنها كانت جزء من الاحتلال الفرنسى فى أفريقيا وتميل إلى كل ما هو فرنسى الأصل، والشريك الأكبر فى توريد السلع الغذائية المصنعة إليها هى فرنسا، وقال إن الشركات المصرية لابد أن توحد جهودها وتصنع منتجات مطبوع عليها باللغة الفرنسية وكذلك الترويج لمنتجاتهم بالفرنسية.

ويدرس المجلس حاليا أهم السلع الغذائية التى يمكن أن يحتاجها السوق التجارى فى كوت ديفوار ووضع صيغة لكيفية تصدير هذة المنتجات إلى هذا السوق الإفريقى الهام، وبالكيفية التى يقبل عليها والتى تعتبر أهمها اللغه الفرنسية وكيفية تطبيقها .