التحقيقات: المتهم بسرقة مطبعة باب الشعرية سبق اتهامه فى 4 قضايا

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، أن العاطل المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل مطبعة في دائرة القسم، سبق اتهامه فى 4 سرقات ارتكبها بأسلوب المغافلة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من رجال المباحث سرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتلقى قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من صاحب مطبعة بدائرة القسم، باكتشاف سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب بالمطبعة ملكه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكابها عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبلغ من متحصلات الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بإنفاق باقي المبلغ المُستولى عليه فى شراء متطلباته الشخصية، وأنه يمارس نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".