اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 09:34 م
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البيت الفنى يقدم العرض الغنائى "سيد درويش" بالمجان فى بورسعيد.. صور

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:24 م
البيت الفنى يقدم العرض الغنائى "سيد درويش" بالمجان فى بورسعيد.. صور جانب من عرض سيد درويش
بورسعيد - محمد عزام

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قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، مساء اليوم الأربعاء، العرض الغنائي الاستعراضي فنان الشعب "سيد درويش"، بالمجان على مسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، ضمن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" التي تستمر طوال عام 2021.

تضمن العرض أبرز المحطات المهمة والفنية في حياة الموسيقار الراحل سيد درويش، وذلك من إنتاج فرقة أنغام الشباب، بقيادة الفنان ماهر عبيد، وبطولة نخبة من الفنانين : محمد عادل، ولقاء سويدان، وتأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب. 
 
وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قد أطلقت في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافى.
 
المركز الثقافي الترفيهي في بورسعيد
المركز الثقافي الترفيهى فى بورسعيد

اوبريت سيد درويش ببورسعيد
اوبريت سيد درويش ببورسعيد

جانب من عرض سيد درويش
جانب من عرض سيد درويش

عرض سيد درويش بالمركز الثقافي_1
عرض سيد درويش بالمركز الثقافي_1

عرض سيد درويش بمحافظة بورسعيد
عرض سيد درويش بمحافظة بورسعيد

عرض سيد درويش
عرض سيد درويش
 
المركز الثقافي الترفيهي في بورسعيد
المركز الثقافي الترفيهي في بورسعيد

اوبريت سيد درويش ببورسعيد
اوبريت سيد درويش ببورسعيد

جانب من عرض سيد درويش
جانب من عرض سيد درويش

عرض سيد درويش بالمركز الثقافي_1
عرض سيد درويش بالمركز الثقافي_1

عرض سيد درويش بمحافظة بورسعيد
عرض سيد درويش بمحافظة بورسعيد

عرض سيد درويش
عرض سيد درويش
 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

سيد درويش

بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

أوبريت سيد درويش

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