البيت الفنى يقدم العرض الغنائى "سيد درويش" بالمجان فى بورسعيد.. صور

تضمن العرض أبرز المحطات المهمة والفنية في حياة الموسيقار الراحل سيد درويش، وذلك من إنتاج فرقة أنغام الشباب، بقيادة الفنان ماهر عبيد، وبطولة نخبة من الفنانين : محمد عادل، ولقاء سويدان، وتأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قد أطلقت في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافى.