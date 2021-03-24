البيت الفنى يقدم العرض الغنائى "سيد درويش" بالمجان فى بورسعيد.. صور

قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، مساء اليوم الأربعاء، العرض الغنائي الاستعراضي فنان الشعب "سيد درويش"، بالمجان على مسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، ضمن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" التي تستمر طوال عام 2021.
تضمن العرض أبرز المحطات المهمة والفنية في حياة الموسيقار الراحل سيد درويش، وذلك من إنتاج فرقة أنغام الشباب، بقيادة الفنان ماهر عبيد، وبطولة نخبة من الفنانين : محمد عادل، ولقاء سويدان، وتأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.
وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قد أطلقت في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافى.
المركز الثقافي الترفيهى فى بورسعيد
اوبريت سيد درويش ببورسعيد
جانب من عرض سيد درويش
عرض سيد درويش بالمركز الثقافي_1
عرض سيد درويش بمحافظة بورسعيد
عرض سيد درويش
المركز الثقافي الترفيهي في بورسعيد
اوبريت سيد درويش ببورسعيد
جانب من عرض سيد درويش
عرض سيد درويش بالمركز الثقافي_1
عرض سيد درويش بمحافظة بورسعيد
عرض سيد درويش
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