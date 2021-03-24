أعلن رئيس لجنة التشريع الدستورى وبناء الدولة فى مجلس الاتحاد الروسى، "الغرفة العليا للبرلمان"، أندرى كليشاس، أن المجلس سينظر فى جلسته فى 31 مارس الجارى، بقانون تطبيق التعديلات على دستور روسيا، والذي سيسمح للرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين أخريين.
وقال كليشاس فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، لوكالة أنباء"سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الشأن: " سننظر فى هذا القانون بجلسة مجلس الاتحاد يوم 31 مارس الجارى".
يُذكر أن مجلس الدوما "المجلس الأدنى للبرلمان فى روسيا" قد أقر مثل هذا القانون فى الفترة الأخيرة، وتنتهى الولاية الرئاسية الحالية للرئيس بوتين فى مارس 2024، ووفق التعديلات الروسية الأخيرة على الدستور الروسى قد يتمكن الرئيس الحالى من الاستمرار فى الحكم حتى عام 2036.
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