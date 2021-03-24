وقال كليشاس فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، لوكالة أنباء"سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الشأن: " سننظر فى هذا القانون بجلسة مجلس الاتحاد يوم 31 مارس الجارى".

يُذكر أن مجلس الدوما "المجلس الأدنى للبرلمان فى روسيا" قد أقر مثل هذا القانون فى الفترة الأخيرة، وتنتهى الولاية الرئاسية الحالية للرئيس بوتين فى مارس 2024، ووفق التعديلات الروسية الأخيرة على الدستور الروسى قد يتمكن الرئيس الحالى من الاستمرار فى الحكم حتى عام 2036.

