الأمير هارى يحصل على وظيفة جديدة بشركة تكنولوجيا أمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

حصل الأمير هارى على وظيفة جديدة وهى كبير مسئولى التأثير فى إحدى الشركات التكنولوجية الأمريكية التى تعمل بمجال التدريب والصحة العقلية، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل".

وقال هارى فى بيان: إنه "متحمس حقًا" لتولى الدور الجديد وإن هدفه فى وظيفته الجديدة سيكون "رفع الحوارات الحاسمة حول الصحة العقلية، وبناء مجتمعات داعمة ورحيمة، وتعزيز بيئة للمحادثات الصادقة والضعيفة".

وقال أليكسى روبيشو، الرئيس التنفيذى لشركة BetterUp التى سيعمل بها الأمير هارى لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الأمير هارى لن يدير الموظفين أو يطلب من الناس تقديم تقارير إليه مباشرة، لكن من المرجح أن يقضى بعض الوقت فى مقر الشركة فى سان فرانسيسكو بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا.

ومن المتوقع أن يكون للأمير هارى، بصفته أول مسؤول تأثير رئيسى للشركة، مدخلات فى المبادرات بما فى ذلك قرارات استراتيجية المنتج والمساهمات الخيرية، والدعوة علنًا بشأن الموضوعات المتعلقة بالصحة العقلية، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

وقال الأمير هارى، إنه عندما التقى روبيشو، "أدركوا على الفور الشغف المشترك لمساعدة الآخرين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة".

يعتبر منصب كبير مسؤولى التأثير نادرًا نسبيًا في عالم الشركات، كما يشير وول ستريت جورنال - فهو أكثر شيوعًا في المنظمات غير الربحية مثل منظمة العفو الدولية.

توفر BetterUp، التى تأسست في عام 2013، التوجيه والإرشاد والتوجيه المهني عبر الهاتف المحمول، وتقول الشركة إن لديها 2000 مدرب يقدمون خدمات في 49 لغة في 66 دولة.

وفقا للتقرير، أطلق الأمير هارى، سابقًا مبادرات مثل Invictus Games، والتي تهدف إلى استخدام أفراد القوات المسلحة للرياضة لإعادة التأهيل النفسي والجسدي. كما دعا علنًا إلى قضايا الصحة العقلية.

يعيش الأمير هاري وميجان الآن في كاليفورنيا بعد أن أكدا في يناير أنهما سيتنحيان عن "كبار" العائلة المالكة ويعملان على تحقيق الاستقلال المالي.

هذه هي أحدث خطوة له في وظيفته بعد أن تنحى هو ودوقة ساسكس عن منصبهما من كبار العائلة المالكة في مارس من العام الماضى، كما يأتي بعد أن أجرى الدوق وميجان مقابلة متفجرة مع أوبرا وينفري في وقت سابق من هذا الشهر.

في ذلك، زعم الزوجان أن أحد أفراد العائلة المالكة لم يذكر اسمه قد سأل عن مدى قتامة بشرة ابنهما آرتشي، قبل ولادته.

ورد قصر باكنجهام إن هذا الادعاء "مثير للقلق"، لكن سيتم التعامل معه على انفراد مؤكدا إن مراجعة التنوع جارية في جميع الأسر الملكية.