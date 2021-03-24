اليوم السابع
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الأمن العام ينفذ 10 قرارات إزالة خلال حملات بمركز طهطا فى سوهاج

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:41 م
الأمن العام ينفذ 10 قرارات إزالة خلال حملات بمركز طهطا فى سوهاج حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فـي ضوء خطة قطاع الأمن العام الرامية إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية وإعداد حملات على العناصر الإجرامية وضبط حائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة.

 

ووجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية بدائرة مركز طهطا، حيث أسفرت الجهود عن تنفيذ 10 قرارات إزالة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان الأمن العام نجح في ضبط 19 قطعة سلاح نارى عبارة عن "10 بنادق آلية - 9 فرد محلي" وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بحوزة 12 متهما.

 

 


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