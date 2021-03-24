الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى لكبار السن

كتب محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى استهدفت بعض قرى محافظتى "المنوفية – بورسعيد" انطلاقاً من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين .

ولبى القطاع التماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.