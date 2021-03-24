اليوم السابع
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الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى لكبار السن

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:23 م
الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى لكبار السن الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى استهدفت بعض قرى محافظتى "المنوفية – بورسعيد" انطلاقاً من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين .

 

ولبى القطاع التماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

 


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