اعترافات تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة، تم ضبطه بالجيزة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، أنه لجأ إلى تجارة الممنوعات لتكوين ثروة طائلة، وتعرف على عدد من تجار المخدرات، وبدأ فى ممارسة نشاطه، حتى تم القبض عليه.

وأضاف المتهم أمام رجال المباحث، أنه اعتاد تخزين الأقراص المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتحديد أماكن لقائهم بمحيط مسكنه، أو توصيل المواد المخدرة لهم، مستخدما دراجة بخارية في الترويج.

وأرشد المتهم عن هوية عدد من الأشخاص المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة، وجاري إعداد الأكمنة لضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث، عقب ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بترويج المواد المخدرة بمنطقة المنيب.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من العبوات التي تحتوي على أقراص مخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.