استخراج 1818 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بالقرى مجاناً بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة، بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من ‘ستخراج 1818 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم إستخراج بطاقات الرقم القومي، اليوم الإثنين، لــ 220 سيدة وفتاة بقرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، ليصبح إجمالي ما تم إستخراجه 1818 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك " الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى إستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.