استجابة لـ"سيبها علينا".. إصلاح بوكس تليفونات بشارع أبو رواش بالجيزة

كتبت: شيماء حمدى

فى استجابة لما نشر بخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين، ردت الشركة المصرية للاتصالات، علي شكوي مرسلة من القارئ هاني محمد بدوي، إلي خدمة صحافة المواطن، والتي تقدمها اليوم السابع، بأنه تم التواصل مع القارئ وفحص الشكوي، وتبين وجود أعمال صيانة للكابل الأرضي الخاص به، وتم الانتهاء منها حيث انتظمت الخدمة التى تعمل حاليا بكفاءة عالية، وتم التواصل مع القارئ للتأكد من انتظام الخدمة.

وكان القارئ هانى محمد بدوى من منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، أرسل مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع"، بسبب عطل في خط التليفون الأرضي، قائلا: "لدى مشكلة منذ أكثر من شهر، حيث التليفون الأرضي معطل، وتم تقديم الشكوى أكثر من مرة، ولا يوجد أى استجابة".

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".