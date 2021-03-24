اجتماع بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة تطوير قرى "حياة كريمة"

الدقهلية شريف الديب

عقدت جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية، اجتماعا مشتركا لمناقشة الخطط المقترحة من الجامعة للمساهمة في المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك إيمانا من جامعة المنصورة بدورها المجتمعي وفي إطار التعاون مع محافظة الدقهلية وكافة الجهات والمؤسسات المشاركة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأكد الدكتورمحمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الاجتماع، أن الجامعة كبيت خبرة ستساند بكل قوتها من أجل إنجاح المبادرة والمساهمة في تطوير الريف المصرى، بالإضافة إلى إشراك طلاب وخريجى الجامعة من قاطنى هذه القرى في رصد وتحديد المشكلات على أرض الواقع ورصد الاحتياجات الفعلية لسكان هذه القرى.

ثم تطرق الاجتماع إلى المحاور والنقاط الأساسية بالمقترحات والخطط التنفيذية المُقدمة من المنسقين والتي تم إعدادها لتوضيح آليات تنفيذها داخل القرى، حيث تم التطرق إلى كافة المجالات والمحاور التي ستشارك من خلالها الجامعة وهى: "مجال القوافل الشاملة والمتكاملة، التدريب على المشروعات الصغيرة، محو الأمية، مكافحة الإدمان، ريادة الأعمال، مناهضة العنف ضد المرأة، التدريب على الحرف والمهارات المختلفة، مبادرة مودة وتوعية المقبلين على الزواج، مكافحة الإدمان، التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، تطوير العشوائيات، دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، تنمية مواهب الأطفال وتوفير الرعاية لهم، دراسة المشكلات الاجتماعية في القرى ودراسة سُبل حلها، وريادة الأعمال وتدريب الجهاز الإدارى".

كما أكد المليجى، ضرورة الحرص على تبنى مفهوم الاستدامة عند تنفيذ هذه المقترحات والخطط التنفيذية المقدمة من خلال تدريب كوادر في كل قرية، وذلك حرصاً على تحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية التطوير وتحقيق أقصى استفادة وانجاح المبادرة.