إنشاء وتطوير 13 مدرسة بالعاشر من رمضان بتكلفة 230 مليون و500 ألف جنيه

الشرقية - فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب أعمال إنشاء وتطوير 13 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة إجمالية بلغت 230 مليون و500 ألف جنيه.

وأشار المحافظ فى تصريحات له إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية، لإضافة 1451 فصلا جديدا بتكلفة 714 مليون و440 ألف جنيه بنطاق المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات، وخاصة بقطاع التعليم‏، وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات القياسية للإنتهاء منها ودخلها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية ، إلى أنه جارى تنفيذ 13 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة بلغت 230 مليون و 500 ألف جنيه.

وشملت تلك المشروعات التالى:

· إنشاء جديد لمدرسة المحور الشرقى للخدمات الثانوية بنين لإضافة 42 فصل وبتكلفة 25 مليون جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة مركز غرب للتعليم الأساسى بالحى 10 لإضافة 33 فصل وبتكلفة 7 مليون و 700 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 10 قطاع 1 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 15 مليون و 500 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 16 لإضافة 33 فصل وبتكلفة 5 مليون و 300 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 16 قطعة 15 منطقة 5 لإضافة 33 فصل وبتكلفة 11 مليون و 700 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 4 المجاورة 29 لإضافة 33 فصل وبتكلفة 8 مليون و 300 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 15 القطعة 12 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 11 مليون و 700 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 15 مجاورة 97 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 11 مليون و 300 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالقطعة 3/2 بالمجاورة 63 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 20 مليون جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالمجاورة 3 الحى 30 لإضافة 28 فصل وبتكلفة 20 مليون و 700 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الثانوى العام بمركز الحى 7 القطعة 25 لإضافة 45 فصل وبتكلفة 23 مليون و 300 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة مركز المجاورة 27 لإضافة 56 فصل وبتكلفة 35 مليون جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة مركز الحى التاسع لإضافة 42 فصل وبتكلفة 35 مليون جنيه.