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إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:33 ص
إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية ميناء العريش - أرشيفية
وكالات - أ ش أ

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أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، اليوم الأربعاء، ميناء العريش البحرى، وذلك بسبب الحالة الجوية التى تتعرض لها محافظة شمال سيناء وارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحرى، في تصريح له، أنه تم تنفيذ قرار الإغلاق اعتبارا من أمس، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

وأوضح أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لنقل منتجات المحافظة من الأسمنت والملح وتصديرها إلى الخارج.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرض منذ الأمس لرياح شديدة وعواصف ترابية وانخفاض كبير في مستوى الرؤية.


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