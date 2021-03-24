اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 08:37 م
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إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب القدس

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:00 م
إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب القدس عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
رام الله /أ ش أ/

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أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحى، اليوم الأربعاء، إثر اقتحام القوات الإسرائيلى بلدة "بير نبالا" شمال غرب القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات أطلقت الرصاص الحى صوب شابين من قرية الجيب، أثناء تأدية عملهما فى بيرنبالا المجاورة، واستولت على مركبتهما ونقلتهما بسيارة اسعاف إسرائيلية، كما نصبت حاجزين عسكريين عند "جسر قلنديا" ومدخل "بير نبالا"، المؤديين إلى نحو 10 قرى وبلدات فى المنطقة، ما أدى إلى احتجاز مئات المركبات، واندلاع مواجهات قرب بيرنبالا.

 


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