إحباط محاولة تهريب أدوية ضمور عضلات حول جسم كولومبى بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب عدد من علب الادوية، اخفاها راكب كولومبي الجنسية داخل حقائبه وعلي جسده، وذلك فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها ، وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من اثينا، اشتبه عبد العال نعمان مدير ادارة الجمارك في راكب كولومبي الجنسية، وذلك بسبب تكرار التردد علي مطار القاهرة 3 مرات شهريا، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالاشعة بمعرفة عماد جاب الله، تبين وجود علب تكرارية.

تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب بمعرفة احمد سيد مامور الجمارك، تحت اشراف تامر قاسم رئيس القسم، وقام محمد نبيل مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا تحت اشراف صابر عبدالحميد نائب مدير الاداره، وتم ضبط 216 انبول علاج لضمور العضلات "غالي الثمن" علي جسده وداخل حقائبه.

أمر عبد العال نعمان مدير ادارة الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور الدكتور ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس المصلحة.