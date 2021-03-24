إحالة 67 عاملا بوحدات خدمية فى البحيرة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

البحيرة – فريق المحافظات

نفذت الوحدات المحلية بمركزى شبراخيت وايتاى البارود بمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملات عن إحالة 17 من العاملين بالوحدات الخدمية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى بمركز ومدينة شبراخيت، إحالة 50 من العاملين بالإدارة التعليمية بايتاى البارود للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وتغيبهم دون سند قانونى.