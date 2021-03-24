أوقاف الشرقية: تشديد على الإجراءات الاحترازية بالمساجد أثناء صلاة التروايح

وأكد فى بيان له ، علي الالتزام بالخطة الدعوية والإجراءات الإحترازية بالمساجد لإستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكداً على إستمرار غلق دورات المياه ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرارية فتح المساجد لصلاة التراويح هذا العام، وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي، واستكمال وضع علامات التباعد بكامل بساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطى كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيم شعائر ومؤذنين وعمال واجتهادهم في الاستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك على أكمل وجه.

وشدد علي إبلاغ المديرية في حالة وجود أى مخالفة، كما أشاد بالدور الذى تبذله الإدارات الفرعية بكل منتسبيها للحفاظ على بيوت الله

وأكد أنه لا تهاون مع المخالفين أو المقصرين في هذه الظروف الاستثنائية ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.