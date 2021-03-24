أهالى مسطرد بالقليوبية يشكون من انتشار القمامة.. والمحافظة توجه بشن حملة مكبرة

كتبت- نهى عبد النبى- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ أشرف زيدان من محافظة القليوبية، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، يؤكد فيها تضرر أهالى منطقة مسطرد بهتيم التابعة لشبرا الخيمة من انتشار القمامة فى الشارع.

وقال القارئ خلال رسالته: "نعانى أشد المعاناة من انتشار القمامة فى الشوارع، فضلاً عن تربية المواشى وسط المنطقة السكنية، مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات".

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم إحالة الشكوى للدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والتنبيه بسرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة، وشن حملة نظافة مكبرة بشوارع المنطقة ومنع تراكم القمامة مرة أخرى لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين بالمنطقة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".