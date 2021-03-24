اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:12 م
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة وزاره الداخليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط عدد (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- إكسسوارات هواتف محمولة).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط قضايا تهريب الألعاب النارية عن ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال ضبط قضايا تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط عدد (4) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1303) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (204) أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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