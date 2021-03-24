اليوم السابع
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أسهم اليابان تواصل الخسائر بسبب نزول أسعار النفط

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:31 ص
أسهم اليابان تواصل الخسائر بسبب نزول أسعار النفط اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكي اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ونزول أسعار النفط.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 2.04 بالمئة إلى 28405.52 نقطة. وهبط توبكس الأوسع نطاقا 2.18 بالمئة إلى 1928.58، مسجلا أكبر نزول له بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير وخسائر لثالث جلسة على التوالي.

وقادت أسهم الطاقة الخسائر، إذ تسبب مد ألمانيا لإجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الحد من التوقعات بانتعاش للنمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن بعض أسهم التكنولوجيا تلقت دعما من خطط لزيادة الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة لتخفيف حدة عجز عالمي في الإمدادات.

 


أسهم اليابان

المؤشر نيكي

المؤشر توبكس

فيروس كورونا

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