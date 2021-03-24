أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض البلطى المزارع ليبدأ من 16 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 24-2-2021 انخفاضا فى أسعار البلطى المزارع بصنفيه في حين استقرت أسعار باقي الأصناف من السمك الجمبرى وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 اليوم، 19-21 جنيها مقابل 20-22.جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار البلطي المزارع 2 ليتراوح سعر الكيلو بين 16-18 جنيها، مقابل 17-19 جنيها للكيلو، أما البلطى البلدى الأسواني فيتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البورى 2 لتتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو، و البورى 1 بين 42-48 جنيها للكيلو،والبربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " لـ40-48 جنيها للكيلو ،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.