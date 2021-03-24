اليوم السابع
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أبو الغيط لـ العربية: اختيارى جاء بالإجماع.. والعرف جرى أن يكون الأمين العام من مصر

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:41 م
أبو الغيط لـ العربية: اختيارى جاء بالإجماع.. والعرف جرى أن يكون الأمين العام من مصر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن التجديد له لفترة ثانية في منصبه على رأس المنظمة الإقليمية جاء بإجماع كامل، وأنه لم يرصد أى اعتراض.
 
ووصف أبو الغيط، فى حوار مع قناة "العربية"، أن الحديث عن الاختلاف بين الدول الأعضاء، حول اختياره، بـ"المعلومات غير الدقيقة".
 
وأشار أبو الغيط، إلى أن العرف جرى على اختيار الأمين العام للجامعة العربية من مصر، منذ عام 1945، ربما لأن الفكرة خرجت من مصر، أو ربما لأن مصر هي دولة المقر.
 
وأوضح أبو الغيط، أن الحديث عن تدوير المنصب ليس بالجديد، حيث سبق وأن تم ترشيح أسماء لتولى المنصب، إلا أن الأمر متروك للدول الأعضاء في الجامعة العربية.

أحمد أبو الغيط

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جامعة الدول العربية

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