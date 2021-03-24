آخر تطورات مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ فى 11 معلومة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعد زيارة السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر، حدث جلل عظيم الأثر فى التاريخ المصرى والتى تعتبر من المزارات العالمية الهامة فى ذات القيمة التاريخية.

ومشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بمحافظة كفر الشيخ، رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة في مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية، وذلك لما يحمله من قيم ومعاني إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية إليه، وفيما يلى نستعرض معلومات عن المشروع:

1 _ استمر إقامة العائلة المقدسة لمنطقة سخا لمدة أسبوع فقط

2 _ منطقة المسار قبل التطوير كانت مهملة لا تليق بالمكان

3 _ تم تقسيم المسار إلى 4 مناطق المنطقة الأولى الشارع الرئيسي والفرعي المؤدي للكنيسة، فتم تحويل الشارعين إلى مسار للمشاة بعرض 6 أمتار ورصيف عرض 2 متر من الجهتين موزع عليه من الجهتين مجموعة من كراسي الانتظار بالإضاءة إلى الخرائط التفاعلية مع السائحين داخل لوحة فنية يتم تجميلها بعناية وبخامات تتناسب مع القيمة التاريخية للمسار وتبليط كامل للشارعين ببلاط الإنترلوك العادي والمضئ .

4 _ الحديقة العامة، وتتكون الحديقة العامة من البرجولات الخشبية الدائرية والمستطيلة ذات الطابع المميز مع عمل ممرات من الهارد ستون " كسر الرخام والإنترلوك وخرسانة، داخل إطار من المناطق الخضراء المصممة بعناية، لتتناسب مع الذوق العام للمنطقة، ويوجد حد فاصل لتلك المنطقة عن المناطق المجاورة بإستخدام أسوار من الحديد واللوحات والخرائط والرسومات التي تظهر القيمة الأثرية للمسار.

5 _ منطقة انتظار حافلات السائحين، وهو مكان مخصص لإنتظار الحافلات وسيارات السائحين، وتم ترك مساحة شارع لدخول سكان المناطق المحيطة لمنازلهم كون التعارض مع حافلات وسيارات السائحين.

6 _ منطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث تم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد على يمين ويسار الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخاصة بالمسار المحدد للزائرين مع تنفيذ مجموعة من البوابات التي تحدد الطابع العام للمسار وتعليق عليها لافتات إرشادية لتوضيح المداخل والمخارج الخاصة بالمسار.

7 _ المرحلة الأولى من التطوير مرحلة التجميل، إجمالي المسطح "أ" على مساحة 2300متر، والمسطح "ب" على مساحة 1000متر، والمسطح "ج" على مساحة 1500 متر، والمسطح "د" على مساحة 4000 متر، بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه.

8 _ المرحلة الثانية، مرحلة النجيل، فتم زراعة 120 نخلة بتكلفة 245 ألف جنيه.

9 _ المرحلة الثالثة، مرحلة الأسفلت على مساحة 3375 متراً بتكلفة 634 ألفا و500 جنيه.

10 _ زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلاً لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار ديني، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي.

11 _ تم تأهيل المساكن المجاورة للموقع ودهانها على نفقة المحافظة دون أن يتكلفوا مليماً



مشروع تطويؤر مسار العائلة بكفر الشيخ



مسار العائلة بكفر الشيخ



مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة



أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

جانب من التطوير

المسار بعد التطوير



المسار عقب تطويره ليلا