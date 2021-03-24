آثار القاهرة: الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من إعلان جميع نتائج الفصل الدراسي الاول 2021 بكالوريوس ودراسات عليا نظام عادي وساعات معتمدة عربي وشعبة إنجليزي برامج عامة ومتميزة على الموقع الرسمي للكلية.

وأشار الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن نسب النجاح على مستوى طلاب الكلية مرتفعة، ولكن تحديد النسبة بصورة مباشرة يتم مع إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتقييم الطلاب بصورة كاملة وتحديد النسبة وليس مع نتائج الفصل الدراسى الأول.

وذكر الدكتور أحمد رجب أن الكلية تطبق منظومة التعليم الهجين، بحيث تكون الدراسة حضوريا وأون لاين وتم تقسيم الدفعة إلى مجموعات وتوزيعها على فترات بينها فاصل زمنى، لإجراء عمليات تعقيم موسعة مع انتشار فرق الأمن الإدارى لمنع تجمعات الطلاب بعد حضورهم المحاضرات فى أيام الدراسة، لافتا إلى أنه تم تقليل الكثافات فى قاعات المحاضرات، حيث تم تقسيمهم على فترات للوقاية من كورونا، مؤكدا أن شغل القاعة سيكون بنسبة ثلث القدرة الاستيعابية لها.

ولفت أحمد رجب إلى أنه تم تسكين الطلاب على منصة البلاك بورد منصة جامعة القاهرة التعليمية وتوزيع كود المحاضرات على الطلاب بموجب إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، مؤكدا الاستعداد التام على كافة المستويات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى.