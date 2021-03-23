اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

7 شروط يجب توافرها فى محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:00 ص
7 شروط يجب توافرها فى محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت ـ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هناك بعض الشروط و الضوابط التى حددها قانون الكهرباء التى يجب توافرها بمحضر سرقة التيار الكهربائي سواء الذى يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة وعدم التلاعب فى المحاضر، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الشروط التى يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته والحفاظ على حق المواطن و الدولة، وهى كالآتي:
 
1-  أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
 
2-    أن يكون  الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
 
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
 
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
 
5- يجب  تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
 
6- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
 
7-  أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و  إثبات الحالة الظاهریة للعداد .
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

سرقات التيار الكهربائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى العطلات الرسمية حتى لو نفذ الرصيد

الأحد، 14 مارس 2021 04:00 ص

الصحف المصرية.. الرئيس السيسى يستقبل وزيرة خارجية السودان.. ويؤكد: أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. «الكهرباء» تنفى فصل التيار عن العدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:49 م

الحكومة تنفى فصل التيار الكهربائى عن العدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:36 ص

وزير الكهرباء: خطة لتحويل جميع العدادات لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات

الأحد، 28 فبراير 2021 08:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة