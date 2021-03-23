243 ألفا إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة نهاية الشهر الجارى.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم تقديم 243 ألفا و689 طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية، وتحصيل 40% جدية التصالح، مؤكداً أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهى هذه الفترة آخر الشهر الجارى، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجارى.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعه إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، للدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجارى.

كما شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة مفاجئة لضبط أصحاب التكاتك غير المتلزمين بخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية وتطبيق القانون عليهم لإعادة الانضباط للشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلاً عن المرور علي المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص ، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بضبط 5 تكاتك بدون لوحات معدنية وغير مرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها المخالفين.