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وزير الدفاع الإسرائيلى: فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست يعنى الإفلات من تهم الفساد

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:16 م
وزير الدفاع الإسرائيلى: فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست يعنى الإفلات من تهم الفساد نتنياهو
كتب - هاشم الفخرانى

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حذر وزير الدفاع الإسرائيلى رئيس حزب "أزرق - أبيض" بينى جانتس، مما سيحدث فى إسرائيل حال فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

وقال "جانتس" أنه فى حال فوز "نتنياهو" فإنه سيقوم بتشكيل ائتلافا يمينيا يضم الأحزاب المتشددة، ويسن لاحقا فى الكنيست قانونا يمنحه الحصانة من المحاكمة فى قضايا فساد.

يذكر أن نتنياهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال فى 3 قضايا فساد، وسبق أن قُدم ضده لائحة الاتهام، والتى قادت إلى بدء محاكمته فى 24 مايو الماضى.

ومن المتوقع أن يحصل حزب جانتس على أكثر من 5 مقاعد من أصل 120 فى الكنيست خلال الانتخابات الحالية، وبعد الانتخابات التى جرت فى مارس 2020، وقع جانتس ونتنياهو على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، تجنبا للذهاب إلى انتخابات جديدة بعد جولتى انتخابات أبريل، وسبتمبر 2019، بعدما تعذر على أحدهما منفردا الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل الحكومة.


نتنياهو

جانتس

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

الكنيست

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