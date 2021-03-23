اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يتعهد فى بروكسل بدعم حلف شمال الأطلسى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:05 م
وزير الخارجية الأمريكى يتعهد فى بروكسل بدعم حلف شمال الأطلسى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
رويترز

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تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، بإعادة بناء وتنشيط حلف شمال الأطلسي وإطلاع الحلفاء على أي خطط أمريكية بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان.

وفي أول زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي قال بلينكن إن الحلف يمر بلحظة حاسمة في مواجهة تهديدات في شتى أنحاء العالم، فضلا عن تغير المناخ.

وقال للصحفيين بعد الاجتماع مع ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف "جئت للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الراسخ".

وأضاف "تريد الولايات المتحدة إعادة بناء شراكاتها، نريد تنشيط التحالف مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي في المقام الأول".

وطرح ستولتنبرج مجالات يمكن تحديثها في الحلف في المدى المتوسط وتحتاج دعما أمريكيا، وتشمل إجراءات تتعلق بالمناخ وتمويل أكثر استدامة للعمليات العسكرية .

وردا على سؤال بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان قال بلينكن إن مراجعة أمريكية للخيارات لا تزال مستمرة، مضيفا أنه سيستمع إلى الحلفاء وسيستشيرهم. وسيبحث وزراء خارجية الحلف الوضع في أفغانستان خلال اليومين المقبلين في بروكسل.

 


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افغانستان

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