اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة الخارجية الليبية تؤكد الحاجة للتنسيق لمعالجة أسباب النزاع فى ليبيا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:00 م
وزيرة الخارجية الليبية تؤكد الحاجة للتنسيق لمعالجة أسباب النزاع فى ليبيا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا، من أجل إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.
وأوضحت البعثة الأممية - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم/ الثلاثاء/ - أن المنقوش أعربت خلال لقائها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في العاصمة الليبية طرابلس، عن تقديرها لدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا خلال هذا الوقت الحرج.
ومن جانبه، جدد كوبيش استعداد المنظمة الدولية لحشد الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة الحكومة الليبية الجديدة في مختلف المجالات لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.

ليبيا

نجلاء المنقوش

وزيرة الخارجية الليبية

النزاع فى ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة