اليوم السابع
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هيئة الدواء تعلن شروط الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:22 م
هيئة الدواء تعلن شروط الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شروط الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية.

وأكدت الهيئة، أنه في حالة الإبلاغ عن أثر جانبي ظهر نتيجة استخدام دواء أو مستلزم طبي، لابد من توافر معلومات محددة عند الشخص الذى سيقوم بالإبلاغ، وهي:
1- سن المريض ونوعه.
2- اسم الدواء أو المستلزم محل الشكوى.
3- الأثر الجانبي.
4- رقم التليفون والمحافظة التابع لها.

وأوضحت الهيئة ضرورة الدخول على الرابط لتسجيل البلاغ، ولكن لابد من توافر جميع المعلومات لدي المبلغ.

وكانت تمكنت هيئة الدواء لمصرية من خلال حملات التفتيش المفاجئ التى أجرها مفتشو الهيئة خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى مارس 2021، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص.

وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الفترة شهدت تكثيفا للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة، وأن الحملات جاءت بالتنسيق مع "الرقابة الإدارية، الإدارة العامة لمباحث التموين، الإدارة العامة لمباحث المخدرات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومفتشى الصيدلة بالمحافظات".

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