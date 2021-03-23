اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط أسهم أوروبا بفعل مخاوف الموجة الجديدة لفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:04 ص
هبوط أسهم أوروبا بفعل مخاوف الموجة الجديدة لفيروس كورونا اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبطت الأسهم الأوروبية عن ذروة عام اليوم الثلاثاء، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وإجراءات عزل عام في ألمانيا في إثارة المخاوف بشأن تباطؤ تعافي الاقتصاد من صدمة الجائحة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم تمديد إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وحثت المواطنين على البقاء في المنازل خلال عطلة عيد الفصح.

وتسارعت حصيلة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على الرغم من بدء ثالث إغلاق، بينما أرجأت النمسا إعادة فتح المقاهي والمطاعم.

وتراجعت أسهم السفر والسياحة مجددا، إذ نزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت وشركة السفر توي بين اثنين وثلاثة بالمئة.

وهوى سهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 7.1 بالمئة بعد أن حذرت الشركة من أن نقص أشباه الموصلات سيكون له تأثير كبير على الإنتاج في الربع الثاني.

 


المؤشر ستوكس

المؤشر داكس الألماني

الأسهم الأوروبية

المانيا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة