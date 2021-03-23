نيوزويك: شهادات لقاح كورونا مزيفة على شبكة الإنترنت المظلمة مقابل 200 دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إنه فى ظل توافر لقاحات كورونا، يسعى بعض الناس إلى إثبات أنهم تلقوا الجرعات حتى لو لم يفعلوا. وهؤلاء مستعدون للدفع أموال لأشخاص لا يرونهم لمساعدتهم على خداع المسئولين المحليين وخطوط الرحلات البحرية وصناعة الطيران وأصحاب العمل المحتملين وغيرهم من المشككين، وفقا لدراسة ستصدر اليوم الثلاثاء.

وهناك 36 بائعا على الشبكة المظلمة، غير مرئيين لمحركات البحث، يبيعون شهادات مزيفة يصل سعر كل منها إلى 200 دولار، وفقا لتقرير أبحاث تشك بوينت الصادر عم شركة تشك بوينت لتقنيات البرمجيات.

وبحسب الصحيفة، فإن الغرض من التوثيق المزيف هو أن يستخدمه المشترون ليثبوا لأصحاب العمل وموظفى شركات الطيران والرحلات البحرية ومسئولى الحكومة وغيرهم من المعنيين أنهم قد حصلوا على لقاح، بينما لم يحدث هذا فى الواقع.

ويقول المتحدث باسم تشيك بوينت، إكرام أحمد، إن كل بائع قادر على تقديم العشرات من الشهادات، والمشترون هم فى العادة موزعون أكثر من كونهم أفراد عاديين، وهناك الكثير من البائعين الذين يظهرون بشكل أسبوعى.

وعلى الشبكة المظلمة أيضا تتواجد خيارات "افعلها بنفسك" والتى توفر واجهات سعلة الاستخدام للمشترين الذين يدفعون أقل من 25 دولار، ثم يقدمون معلومات شخصية، حتى يمكن تسليم وثيقة مزيفة عبر الإيميل فى غضون 30 دقيقة.

أحد الإعلانات المتواجدة على الشبكة المظلمة يقول: "لدينا اختبارات كوفيد سلبية للمسافرين إلى الخارج، ومن أجل الحصول على وظيفة. مل شىء يتم فى غضون 24 ساعة بدون ضمانات كبيرة. ويعد البائع الذى نشر هذا الإعلان بجودة حالية وعرض خاص: "اشترى اختبارين سلبيين وأحصل على الثالث هدية".