نيابة الخليفة تأمر بحبس تشكيل عصابى يستدرج المواطنين لسرقتهم بالإكراه

كتب:سليم على

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه عقب استدراجهم لشراء قطع أثرية بمنطقة الخليفة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 6 أشخاص، لـ5 منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "منتهية التراخيص"، وبحوزتهم فرد خرطوش – طلقتان من ذات العيار – 2 طبنجة صوت – كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية "مقلدة" – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين واستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح النارى والصوت المضبوطين بحوزتهم، كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتجارتهم غير المشروعة فى المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.