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نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور عدنان أحمد حسن بعد وفاته متأثرا بكورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:25 م
نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور عدنان أحمد حسن بعد وفاته متأثرا بكورونا الشهيد الدكتور عدنان أحمد حسن
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عدنان أحمد حسن، مدير عام وحدة برهيم الصحية بالمنوفية، الذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى (406) شهداء.
 
ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيدا، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيدا، وهو ما يعكس ارتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيدا فى مايو 2020 ، و50 طبيبا فى يونيو 2020، و23 طبيبا فى يوليو 2020، و22 طبيبا فى أغسطس الماضى، و22 شهيدا فى سبتمبر الماضى، و12 شهيدا فى أكتوبر الماضى، و24 شهيدا فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيدا خلال ديسمبر 2020.
 
 
الشهيد الدكتور عدنان أحمد حسن
الشهيد الدكتور عدنان أحمد حسن

 


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