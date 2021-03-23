نظر استئناف المتهم بالتحرش بفتاة المترو على حبسه 3 سنوات 11 أبريل

كتب عبد الله محمود

حددت محكمة جنح مستأنف النزهة، جلسة 11 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من محامى المتهم في القضية المعروفة إعلامايا بـ"التحرش بفتاة المترو على حكم حبسه 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، عاقبت المتهم بارتكاب فعل فاضح والتحرش بفتاة داخل عربة مترو الأنفاق، بالحبس 3 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه.

وواجهت نيابة النزهة، المتهم بالتحرش بفتاة المترو، بفيديو الواقعة، واعترف إنه هو من يظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وذلك فى البلاغ المقدم من الفتاة والذى حمل رقم 2993 لسنة 2021.

وقالت الفتاة أمام النيابة، إنها أثناء استقلالها مترو الأنفاق من محطة العتبة، متجهة إلى محطة عدلى منصور، فوجئت فى إحدى المحطات بنزول جميع الركاب من عربة المترو، وبقى شابان بالعربة، مضيفة أن الشاب المتهم ركب العربة فى ذلك الوقت وكان ينظر إليها بشكل يثير الريبة.

وأضافت الفتاة خلال إدلائها بأقوالها أمام النيابة العامة، إنها فوجئت بالشاب المتهم يقترب منها ويلامسها، فشعرت بحالة خوف شديد وحاولت الابتعاد عنه، بعدها أجرت اتصالا هاتفيا بخطيبها وأخبرته بالأمر، فطلب منها تصويره بفيديو لتحرير محضر ضده.