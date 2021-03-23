نادى الإرادة والتحدى لكرة الطائرة جلوس بالأقصر يصعد للممتاز

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور حسام القاضى، رئيس مجلس إدارة نادى الإرادة والتحدى بمحافظة الأقصر، أن النادى لأول مرة يصل للدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس كأول نادى يمثل المحافظة الأقصر فى الدورى الممتاز لذوى الإعاقة .

ووجه القاضى، الشكر للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لدعمة الدائم والمستمر والذى لولاه لما وصلنا للدورى الممتاز، كما توجه بالشكر لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة حفنى بركات .

وأضاف القاضى، أنه بهذا الإنجاز يصبح فريق الأقصر هو الفريق الوحيد من 15 فريقا بدورى الدرجة الأولى الذي فاز بجميع مبارياته بالدورتين المجمعتين الأول اللتين إقيمتا بمحافظتي بورسعيد والإسكندرية، وأنه بهذا الانتصار الساحق يصعد فريق الأقصر إلى دوري الترقي للدوري الممتاز، ويضم الفريق اللاعبين أسامة محمد مصطفى، ومحمد حامد أحمد، ومحمد جمال قدرى، ومحمد عبدالحميد محمد، وأحمد عامر بكرى، وحمادة جيلانى جاد الله، وأحمد سيد ضمراني، ومحمد صلاح صديق، وأيمن عبدالكريم شحات، وخالد محمد أحمد محارب، بالإضافة لمدرب الفريق الكابتن مجدي بهيج، وأحمد يوسف، إداري الفريق، وأمين الصندوق أحمد محمد .

يذكر أن نادى الإرادة والتحدي قد فاز في ديسمبر من العام الماضي بجميع مبارياته بالدورة المجمعة الثانية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس المقامة بمحافظة الإسكندرية.



اعضاء فريق نادي الارادة والتحدي لكرة الطائرة جلوس بالأقصر



أعضاء فريق نادي الإرادة والتحدي لكرة الطائرة جلوس بالأقصر