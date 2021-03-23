اليوم السابع
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نائب محافظ الإسكندرية : نستهدف زيادة إنجازات مبادرة "مشروعك" بالأحياء

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:01 م
نائب محافظ الإسكندرية : نستهدف زيادة إنجازات مبادرة "مشروعك" بالأحياء اجتماع نائب محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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اجتمع الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإيكندرية ، اليوم، بمديرى مبادرة "مشروعك"، المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بأحياء المحافظة، للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ البرنامج بكل حي، ومناقشة أى عقبات قد تواجه تنفيذ البرنامج، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ومحمد البدوى مسئول تطوير" مشروعك " بوزارة التنمية المحلية، ومنسق برنامج مشروعك بالإسكندرية

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث أوضح نائب المحافظ أننا نعمل على زيادة تفعيل البرنامج على جميع المستويات وتقديم كافة التسهيلات به ، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشار إلى أهمية "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة ، وطالب نائب المحافظ ببذل المزيد من الجهد من قبل مديرى مبادرة "مشروعك" بأحياء المحافظة ، مؤكدا على ضرورة تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم.

 

 

 


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