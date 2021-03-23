اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:36 م
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نائب محافظ الإسكندرية: "حياة كريمة" لها مردود إيجابى على البنية التحتية.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:58 م
نائب محافظ الإسكندرية: "حياة كريمة" لها مردود إيجابى على البنية التحتية.. صور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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عقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلى رئاسة مجلس الوزراء بمركز ومدينة برج العرب، لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير 57 قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، وللوقوف على آخر مستجدات المشروع ومناقشة أهم المشكلات التى تواجه منفذى المشروع وكيفية تذليلها.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بالقرى والنجوع فى المجتمع المصري، وبناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

وفى سياق متصل؛ تفقدت عازر المنازل والمستشفيات والطرق داخل القرى الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الواقع، واستمعت لمطالب واحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيكون لها مردودا إيجابيا من خلال تحسين البنية التحتية من توافر الصرف الصحى وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات والإنارة العامة فى الشوارع، والارتقاء بقطاع التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثلى المبادرة الرئاسية من رئاسة مجلس الوزراء، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، و محمد شعبان منسق مؤسسة حياة كريمة.

قرى حياة كريمة
قرى حياة كريمة

 

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد قرى حياة كريمة
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد قرى حياة كريمة

 

نائب محافظ الإسكندرية مع الأهالى
نائب محافظ الإسكندرية مع الأهالى

 

نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية

 


الاسكندرية

حياه كريمة

برج العرب

نائب محافظ الاسكندرية

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