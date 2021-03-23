مقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث سير جنوب شرقي إيران

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أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بمقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال، وإصابة 11 أخرين إثر وقوع حادث سير جنوب شرقي البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن تلك الوسائل قولها إنه لم يتسن معرفة السبب وراء وقوع الحادث الذي تضمن تصادم 3 سيارات.

من جهته، قال المتحدث باسم قسم الطوارئ في البلاد مجتبي خالدي إن الحادث وقع قرب مدينة "زهيدان" الكائنة بمحافظة "سيستان وبلوشستان"، مضيفا أنه تم نقل الضحايا إلى إحدى المستشفيات في زهيدان.

ويتزامن الحادث مع احتفال إيران بعيد "نوروز" هو عيد رأس السنة الفارسية والكردية الذي بدأ السبت الماضي. وأكدت الشرطة الإيرانية ارتفاع الازدحام المروري بنسبة 52% خلال عطلة عيد "نوروز" هذا العام؛ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.