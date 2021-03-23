مقتل طفلة عمرها 7 سنوات خلال إطلاق نار فى ميانمار

(رويترز)

قال عاملون فى إحدى شركات خدمات الجنازات، لرويترز إن طفلة فى السابعة من العمر قتلت بالرصاص فى ماندالاي، ثانى أكبر مدن ميانمار اليوم الثلاثاء.

وذكر شهود أن الفتاة أصيبت بالرصاص وهى داخل منزلها عندما فتحت قوات الأمن النار فى ضاحية بالمدينة.

وقال سكان إن شخصا واحدا على الأقل قتل فى إطلاق نار بمكان آخر فى المدينة.

وفرضت الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 11 شخصا على صلة بأحداث ميانمار وذلك بحسب ما صرح جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.