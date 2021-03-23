اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل طفلة عمرها 7 سنوات خلال إطلاق نار فى ميانمار

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:00 م
مقتل طفلة عمرها 7 سنوات خلال إطلاق نار فى ميانمار العنف فى ميانمار
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عاملون فى إحدى شركات خدمات الجنازات، لرويترز إن طفلة فى السابعة من العمر قتلت بالرصاص فى ماندالاي، ثانى أكبر مدن ميانمار اليوم الثلاثاء.

 

وذكر شهود أن الفتاة أصيبت بالرصاص وهى داخل منزلها عندما فتحت قوات الأمن النار فى ضاحية بالمدينة.

 

وقال سكان إن شخصا واحدا على الأقل قتل فى إطلاق نار بمكان آخر فى المدينة.

 

وفرضت الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 11 شخصا على صلة بأحداث ميانمار وذلك بحسب ما صرح جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.

 

وكانت رويترز قد ذكرت في الثامن من مارس أن الاتحاد بصدد فرض العقوبات. ومن المتوقع إعلان الأسماء فور تصديق الوزراء على القرار رسميا.

 

 


مقتل طفلة

العنف في ميانمار

الاحداث السياسية في ميانمار

أخبار ميانمار

إطلاق نار فى ميانمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة