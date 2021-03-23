معهد الفلك ينظم غدا ندوة حول رصد هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية

كتب محمود راغب

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ينظم معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، غدا الأربعاء ندوة بعنوان "رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية" تبث من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبرنامج ZOOM.



وأشار الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، إلى أن الندوة ستناقش عددا من المحاور، منها: العوامل الفلكية التي تحكم رؤية الهلال بين علماء الفلك وعلماء الشريعة، رصد الأهلّة عن طريق الأقمار الصناعية، وإمكانية توحيد بدايات الشهور الهجرية في العالم العربي.



كما تجيب الندوة على عدد من التساؤلات منها: كيفية رؤية هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور العربية، والمعايير الشرعية التي تحكمها، وكيفية توظيف المعرفة الفلكية في وضع محددات تحكم هذا الأمر لضمان عدم الخطأ والاختلاف، وأسباب اختلاف بعض الدول الإسلامية عن غيرها في بدء وانتهاء شهر رمضان.



ولمتابعة فعاليات الندوة من خلال البث المباشر عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد وبرنامج ZOOM.



ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنيـن الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).



ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.



ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ .، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.