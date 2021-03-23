اليوم السابع
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مصطفى مدبولى: تذليل كافة عقبات تسجيل شركات الدواء الأردنية المصدرة لمصر

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:11 م
مصطفى مدبولى: تذليل كافة عقبات تسجيل شركات الدواء الأردنية المصدرة لمصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى الاردن
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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شهد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المنعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، والذى ترأسه رئيسا وزراء مصر والأردن، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، مناقشات تفصيلية لأوجه التعاون الثنائى من جانب الوزراء المعنيين، بدأت باستعراض الدكتورة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لنتائج أعمال اللجان الفنية التي انعقدت علي مدار اليومين الماضيين.
 
وأشارت وزيرة الصناعة الاردنية، إلى أنه تم التباحث خلالها حول سبل تسهيل حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم التجارة، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات الأردنية التي تصدر الدواء إلى مصر، وعقد معارض للمنتجات المصرية في الأردن والعكس، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مجال النقل البرى والبحري والجوي، لافتة إلى أن هذه الاجتماعات خلصت إلى إعداد 7 وثائق للتعاون في مجالات مختلفة، تمهيداً للتوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا اليوم.
 
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي مرحباً بما تم التوافق حوله خلال اجتماعات اللجان الفنية، وأكد أنه مكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية طلبات الجانب الأردني وفقاً لإمكانيات مصر، لاسيما فيما يتعلق بدعم المملكة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، كما وعد باستمرار تذليل كافة العقبات ذات الصلة بتسجيل شركات الدواء الأردنية المصدرة إلى مصر.
 
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى إحراز تقدم على صعيد التعاون في مجالات: الزراعة، والاستثمار، والتعليم، والنقل، والسياحة، والإسكان والمرافق، وتبادل الخبرات المختلفة.
 
 وتم تسليط الضوء أيضاً على التعاون المشترك في مجال الطاقة، ومن المتوقع تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائي، والتي ستُعد أيضاً خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في هذا الشأن.
 

مصر والأردن

مصطفى مدبولى

اللجنة العليا المشتركة

الحكومة

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