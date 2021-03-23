اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا 43 رحلة دولية وداخلية لنقل 3882 راكبا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:28 م
مصر للطيران تسير غدا 43 رحلة دولية وداخلية لنقل 3882 راكبا مطار القاهرة الدولى -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران غدًا الأربعاء، 43 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى على متنهم ما يقرب من 3882 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وقالت مصر للطيران فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولى إلى كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، مسقط، نيويورك، إسطنبول، أمستردام ، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3882.
 
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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