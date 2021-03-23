اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم سيارتين فى أكتوبر

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:52 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم سيارتين فى أكتوبر حادث تصادم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل تسير عكس الاتجاه بالطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بسيطة.
 
 
وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى وتم القبض على سائق النقل المتسبب فى الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش. 
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتم إزالة حطام الحادث بالكامل.
 
 
 

حادث مرورى

الدائرى الاوسطى

اكتوبر

حادث سيارتين

اخبار عاجلة

حادث تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم بطريق بلبيس- العاشر من رمضان

الإثنين، 22 مارس 2021 12:29 م

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكى ونقل بطريق بنها المنصورة أمام أسنيت

الأحد، 21 مارس 2021 05:20 م

إصابة 5 عمال بينهم سيدتان فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالشرقية

الأحد، 21 مارس 2021 11:35 ص

إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة حلوان

الأحد، 21 مارس 2021 10:46 ص

إصابة 34 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية.. صور

الأحد، 21 مارس 2021 10:25 ص

مصرع طفل وإصابة شقيقه خلال حادث تصادم فى بورسعيد

السبت، 20 مارس 2021 06:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة