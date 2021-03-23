مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم سيارتين فى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل تسير عكس الاتجاه بالطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بسيطة.

وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى وتم القبض على سائق النقل المتسبب فى الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتم إزالة حطام الحادث بالكامل.