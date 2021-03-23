مصرع مسجل خطر يتاجر بالمخدرات فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

لقى مسجل خطر مصرعه خلال مطاردة مع الشرطة بمنطقة "ميت الحوفيين" دائرة مركز بنها بالقليوبية، حيث إنه أثناء توجه القوات لإلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار فى المخدرات، فتحل المتهم النيران على القوات فتبادلت معه إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء حاتم حداد مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، يفيد بأنه أثناء توجه قوة أمنية للقبض على مسجل خطر بتهمة الاتجار فى المخدرات بقرية ميت الحوفيين دائرة مركز بنها، بادر بإطلاق الرصاص تجاه القوة فتبادلت معه إطلاق الأعيرة النارية ولقى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فى وقت سابق عثر أهالى مدينة بنها على جثة تاجر مشنوقا فى عمارة تحت الإنشاء بمنطقة الفحص دائرة قسم ثانى بنها، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام.

وانتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وبمناظرة الجثة، تبين أنها لشخص، 45 عامًا، مشنوق فى حبل بإحدى حجرات عمارة تحت الإنشاء.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الماضى، واليوم عثر عليها مشنوقا بمكان العثور على الجثة ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك .