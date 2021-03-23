مصرع عاملة وإصابة نجلها باختناق لاستنشاقهما عادم دراجته النارية بالمنصورة

الدقهلية فريق المحافظات

لقيت عاملة بمدينة المنصورة فى الدقهلية، مصرعها اختناقا وإصابة نجلها بالاختناق، نتيجة استنشاق عادم دراجة نارية كان يقوم نجلها بـ"تليينها" داخل محل عمل والدته.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى الطوارئ بوصول "سوزان . ع" 37 سنة، عاملة بمكتب خدمات طبية جثة هامدة، ونجلها "محمد" 16 سنة، مصابا بحالة اختناق، يقيمان بمنطقة عزبة الشال دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المذكوران داخل مكتب الخدمات الطبية، بمحل عمل الأولى، وهو عبارة عن حجرة واحدة ودورة مياه بالطابق الأرضي، بعقار مكون من 4 طوابق، وقيام الثانى بتشغيل دراجته النارية داخل المكتب، بقصد (تليينها) وانبعاث عادم منها واستنشاقهما لها، ما أدى إلى وفاة الأولى.

وبسؤال المصاب الثانى، ووالده 42 سنة نقاش، ومقيم بذات العنوان، وصاحب مكتب الخدمات الطبية المشار إليه، أيد ذات المضمون، وأشار إلى أنه أثناء توجهه للمكتب خاصته، تلاحظ وجود الأولى والثانى بحالة إعياء شديد، فقام بنقلهما لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 130 لسنة 2020 إدارى قسم ثان المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.